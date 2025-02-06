بعد ضجة "الامر الولائي".. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)

واظهرت الوثيقة، قيام جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من الاتحادية، والذي اعتبره مجلس الأعلى "امرا غير ملزم".واعتبر مجلس الأعلى ان "الامر الولائي غير ملزم" ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها "الأوامر الولائية".