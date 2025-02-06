العراق يدين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تعرب وزارة خارجية جمهورية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان. وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".وأضافت، ان "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى"، معتبرة أن "هذه الدعوات تشكل خطراً جسيماً على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".