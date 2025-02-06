موقف عراقي جديد يخص سوريا

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، احترام للإرادة السورية، مشيرا الى أن استقرار الوضع الأمني في سوريا ينعكس إيجاباً على .





ولفت وزير الخارجية الى "تطلع إلى تطوير التعاون بين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية"، مشيراً إلى أن يمر بمرحلة تركز على تقديم الخدمات وتعزيز التنمية، في ظل الاستقرار الأمني الذي يشهده". وقالت الخارجية في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، رئيس المغربي راشيد الطالبي العلمي، في مقر بالعاصمة الرباط، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين والمغرب، خاصة على المستويين الحكومي والبرلماني، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".ولفت وزير الخارجية الى "تطلع إلى تطوير التعاون بين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية"، مشيراً إلى أن يمر بمرحلة تركز على تقديم الخدمات وتعزيز التنمية، في ظل الاستقرار الأمني الذي يشهده".

كما شدد على "أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز الحوار بين المؤسسات التشريعية في لما له من دور أساسي في توطيد العلاقات الثنائية".



وأشار إلى أن "العراق يستقطب سنوياً ما بين 8 إلى 10 ملايين زائر ضمن الزيارات الدينية، ما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها في هذا القطاع"، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والسياحة الدينية.



وأشاد حسين بـ"خطوة افتتاح السفارة المغربية في بغداد"، معتبراً أنها تعكس رغبة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك.



وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد وزير الخارجية "رفض لأي دعوات تهدف إلى تهجير سكان غزة"، محذراً من "التداعيات الكارثية التي قد تترتب على مثل هذه الطروحات".



وبشأن الأوضاع في سوريا، فقد أكد حسين أن "استقرار الوضع الأمني فيها ينعكس إيجاباً على العراق، في حين أن استمرار التوتر يؤثر سلباً على المنطقة بأكملها"، كما شدد على "احترام للإرادة السورية، معرباً عن أمله في أن تتفهم الإدارة السورية الجديدة أهمية التنوع داخل المجتمع السوري".



من جانبه، أكد رئيس المغربي، "استعداد المغربي لتعزيز التعاون مع في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما أشار إلى "دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية"، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التشريعي بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.