بغداد والرباط توقعان مذكرة تفاهم تخص تأشيرات الدخول

وقع وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره المغربي بوريطة، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت في بيان، "وقع رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بوريطة، مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين، وذلك في مقر المغربية".

وأكد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن "هناك فرصاً كبيرة لتعزيز المشترك مع المغربية"، مشدداً على "أهمية إطلاق رحلات مباشرة بين لتسهيل التنقل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية"، كما أشاد بخطوة افتتاح السفارة المغربية في بغداد، معتبراً إياها تطوراً مهماً في مسار العلاقات الثنائية.



وأشار إلى "عمق العلاقات التاريخية بين والمغرب"، موضحاً أن "العراق كان من أوائل التي اعترفت بالمملكة المغربية عند تأسيسها".

كما أكد أن "جدول زيارته إلى المغرب تضمن برنامجاً مكثفاً، شمل بحث ملفات متعددة المجالات"، مشيراً إلى دعم لوحدة الأراضي المغربية وسياسات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



وفي شأن آخر، أكد حسين "خطورة الطروحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من غزة"، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق مع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية.



من جانبه، أكد بوريطة أن "زيارة السيد فؤاد حسين تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط البلدين"، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع إعادة فتح السفارات، وهو ما يعكس عمق الروابط بين والمغرب"، كما شدد على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم من خلال تعزيز الاقتصادي والاستثماري المشترك.



وهنأ بوريطة "العراق على ما حققه من استقرار وتنمية"، مؤكداً أن "العراق يُعد دولة محورية وفاعلة في القضايا العربية، وأن القمة العربية المقبلة ستكون تتويجًا لجهوده الدبلوماسية في تعزيز العمل العربي المشترك".