رئيس الوزراء يتوجه إلى العاصمة براغ في زيارة رسمية

السومرية نيوز- سياسي

توجه محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى العاصمة براغ في زيارة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى العاصمة براغ في زيارة رسمية لجمهورية التشيك".