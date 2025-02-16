قوانين تخص الطلبة وأملاك الدولة.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة اليوم

وسط ذلك، جددت الأمن والدفاع النيابية، تأكيدها على المضي بإقرار عدد من القوانين المهمة، بضمنها خدمة وتقاعد الحشد، وتعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، فضلاً عن قانون وزارة الدفاع.وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم أيضا، وفقا للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين وقبرص.وقال عضو الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي إن اللجنة ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظراً لوجود فقرات تتعلق بعملها، مشيراً إلى أنه يخص شريحة المختارين الذين يؤدون واجباً أمنياً واجتماعيا.وأكد البنداوي، ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات ووجود مهمة تحتاج إلى التشريع والتصويت.وعلى الصعيد نفسه، بين عضو الأمن النيابية، جواد البولاني أن "قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي من أهم القوانين، وتسعى اللجنة لإقراره في الفصل التشريعي الحالي، وقد أجل عدة مرات، ولكن ستعمل على إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لإقراره، مشيرا إلى أن اللجنة عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين، منها قانونا الأمن الوطني والمخابرات، برغم أن إقرارهما تأخر منذ دورات نيابية سابقة، وقد أنضجتهما اللجنة بعد الكثير من المناقشات والكثير من الاستضافات للجهات المعنية، ما أدى إلى التصويت عليهما".وأوضح البولاني، وجود أخرى تعمل اللجنة على إنضاجها، ومنها تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، وقانون وزارة الدفاع الذي ما زال في اللجنة، مؤكدا أنها ستقر خلال السنة التشريعية الحالية.من جهته، أوضح عضو العلاقات الخارجية محمد صديق أن مشروع قانون إلغاء اتفاقية منح حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة تأشيرة الدخول بين وقبرص جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص"، مشددا على أن البرلمان سيمضي في جدول أعماله من دون اعتراضات تُذكر.