السيد الحكيم يصل الى البصرة

وذكر بيان لمكتب الحكيم، ورد لـ نيوز، ان "الحكيم وصل الى محافظة الفيحاء".وتابع انه "كان باستقباله في المطار المحافظ أسعد العيداني ورئيس مجلس خلف البدران".