وكانت أحاديث غير رسمية برزت بالتزامن مع انهيار النظام السوري السابق، تفيد بأن قدّم طلباً رسمياً لتمديد بقاء "التحالف"، تحوّطاً من اعتداءات خارجية أو عودة سيطرة تنظيم "داعش" وتسلّله إلى مناطق شمال وغربه.ورأى القيادي أن "الولايات المتحدة تريد نزع سلاح الفصائل ودمجها مع الحشد الشعبي، لتحقيق مخطّطها الساعي لإنهاء النفوذ الشيعي بالدرجة الأولى، والسيطرة على المنطقة التي تُعد المقاومة فيها سكّين الخاصرة أمام توسّع واشنطن واستحواذها على النفط وبقية الموارد"، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.واعتبر أن "داعش كذبة، ولا يمثّل خطراً على العراق، بل تحاول تهديد الحكومة به، وزرع مخاوف وهمية عن خطورة السجون والمعتقلات السورية لبسط نفوذها واستنزاف وبقية مالياً واقتصادياً. وفي الوقت نفسه، فإن كل المعتقلين من الدواعش في مخيم الهول وبقية السجون هم ورقة أميركية هدفها زعزعة المنطقة".في المقابل، أكّد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن المواعيد المتفق عليها بين وقوات "التحالف الدولي"، والتي صدرت عن اللجنة العسكرية العليا، لا تزال قائمة ولم تشهد أي تغيير حتى الآن. وقال، في تصريحات صحافية، إن "العراق ملتزم بالاتفاقات السابقة وليست هناك أي اتفاقات جديدة بشأن قوات الدولي".السياق ذاته، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاق المتمثّل بإخراج قوات الدولي وفقاً للتوقيتات الزمنية المتّفق عليها سابقاً". ويضيف، أن "اللجنة على متابعة ودراية تامتين بمستقبل قوات الدولي، وأن القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها وتشكيلاتها هي على أتم الاستعداد والتجهيز وليست لنا حاجة إلى أي قوات أجنبية، وفي الوقت نفسه علاقتنا مع هي أمنية بامتياز".ويشير إلى أن "الجانب عندما جلس في واشنطن أو في مع الأميركيين وضع عدة نقاط تخصّ العلاقة الثنائية، ومنها إبقاء بعض الاتفاقيات الأمنية أو ما يسمى الإطارية للمساعدة والمشورة والتدريب والتعاون العسكري"، وفقا للصحيفة.وسبق أن توصّلت وواشنطن، في أيلول الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء مهمة قوات "التحالف" خلال فترة زمنية تنتهي بنهاية عام 2026، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تُعزّز دعم القوات العراقية وتضمن استمرار الضغط على التنظيم الإرهابي. لكنّ قوى وفصائل عراقية تشكّك في ذلك الاتفاق، خصوصاً أن "التحوّلات السورية وسقوط النظام وبروز في بعض المناطق، كل ذلك أعطى الحجة للولايات المتحدة وقوات بشكل عام للبقاء"، وفق ما يرى المسؤول في مركز "الرفد" التابع لحركة "النجباء"، علي سباهي.ويقول سباهي، إن "جميع المسؤولين الأميركيين الذي يلتقون مع قادة الكتل والحكومة يحذّرون من خطر داعش، بينما التنظيم لم تتبقَّ منه سوى خلايا خاملة". ويرجّح أن "لا تلتزم بالاتفاق، وأن تبقى في . وإذا خرجت من الباب، ستدخل من الشباك لضمان مصالحها وتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، وربما سيكون العذر مع مجيء ترامب هو وجود فصائل مسلحة تهدّد أمن حلفائها في المنطقة".