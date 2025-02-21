السامرائي يزور بيت التراث في الموصل ويعقد جلسة نقاشية مع الشباب

وعلى هامش جولته داخل بيت التراث، عقد السامرائي جلسة نقاشية مع مجموعة من الشباب الناشطين في الموصل، حيث تم التطرق إلى قضايا الشباب ودورهم في إعادة وتعزيز التنمية المجتمعية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.وأكد السامرائي خلال الجلسة على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في رسم مستقبل محافظتهم، مشيرًا إلى أن تزخر بطاقات شبابية قادرة على الإبداع والمساهمة الفاعلة في البناء والتطوير. كما شدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمبادرات الشبابية، وخلق فرص عمل تتيح لهم تحقيق طموحاتهم والإسهام في نهضة .من جانبهم، عبّر الشباب المشاركون عن تطلعاتهم ورغبتهم في لعب دور أكبر في إعادة مدينتهم، مشيرين إلى أهمية دعم المشاريع التي تستهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس اهتمامًا بإيصال صوت الشباب وإشراكهم في صناعة القرار.