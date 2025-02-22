الفتلاوي تؤكد: البرلمان العربي رفض تماما مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين

وقالت الفتلاوي في منشور على منصة "أكس"، "مؤتمر ورؤساء والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة اليوم يؤكد الرفض التام والكامل لمقترح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه في قطاع غزة".وأضافت: "ان اعتبر اي مبادرة او مقترح بهذا الخصوص هي جريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والانساني وتعدياً على كافة المواثيق والاعراف الدولية".