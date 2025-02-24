السوداني يوجه بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني زار اليوم مقر هيأة التقاعد الوطنية ووجه بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي".وأضاف المكتب، أن "السوداني وجه أيضا بصرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية، وتشكيل لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية، وإرسال من هيأة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات".