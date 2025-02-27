انهاء تكليف مدير عام شركة تسويق النفط العراقي "سومو" (وثيقة)

واظهرت وثيقة صادرة من شركة واطلعت عليها نيوز، انهاء تكليف عباس من منصب مدير شركة ونقله الى شركة .كما تضمنت الوثيقة تعيين معاون مدير عام الشركة علي فائق بمهام إدارة الشركة، اعتبارا من تاريخ صدور الكتاب في 26 شباط 2025.