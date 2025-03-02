القيسي يدعو لرفع مخصصات المعلمين من 150 الى 250 ألف دينار

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إن "القيسي، التقى مجموعة من التربويين والمعلمين والمدرسين في بغداد، وذلك بمناسبة عيد المعلم، حيث ناقش معهم أبرز التي تواجه الأسرة التعليمية وسبل أوضاعهم المهنية والمعيشية".وأضاف المكتب، أن "القيسي استنكر خلال اللقاء ما يجري من إساءة للمعلم عبر بعض التوجهات التي تنتقص من مكانته، مؤكداً رفضه لهذه الظواهر التي تمسّ هيبة المعلم ودوره التربوي، كما شدد على ضرورة اتخاذ وزارة التربية إجراءات صارمة لحماية كرامة المعلم وتعزيز احترامه داخل المجتمع".وتابع المكتب أن "اللقاء تطرّق إلى المخصصات المالية للمعلمين، حيث دعا القيسي إلى رفع المخصصات المقطوعة من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، تقديرًا لجهودهم في بناء الأجيال".وفي سياق متصل، أشار القيسي إلى "إعلان رئيس الوزراء إطلاق فكرة إنشاء محافظة جديدة في أطراف العاصمة، وما يتبعها من توزيع قطع أراضٍ سكنية بعد استكمال البنى التحتية"، مؤكداً على "أهمية منح الأولوية للمعلمين في هذه المشاريع السكنية".وشدد القيسي على "ضرورة زيادة مخصصات النقل لمعلمي الأطراف، تقديراً لجهودهم المضنية في توفير التعليم لتلك المناطق، وضمان استمرارية الخدمات التربوية في جميع أنحاء بغداد".