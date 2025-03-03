السامرائي: العزم يسعى لتحقيق إصلاحات حقيقية

أكد رئيس العزم السامرائي، الاثنين، أن يسعى لتحقيق إصلاحات حقيقية.

وقال في بيان، "زار المهندس السامرائي، رئيس العزم، مساء اليوم، النائبة زيتون الدليمي، القيادية في العزم، في منطقة هور رجب ببغداد، حيث كان في استقباله عدد من الشخصيات السياسية والعشائرية، بحضور أعضاء مجلس محافظة علي المشهداني، ومثنى العزاوي، إلى جانب تنظيمات شبابية ونخب مجتمعية".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة الخدمية والتشريعية، وضرورة تكثيف الجهود لدعم المناطق المحرومة"، حيث أكد السامرائي أن "تحالف العزم يسعى إلى تحقيق إصلاحات حقيقية ترتقي بمستوى الخدمات، وتعزز الاستقرار في هذه المناطق".



من جانبها، شددت الدليمي على "أهمية والتنسيق بين القوى السياسية والمجتمعية لمعالجة التحديات الخدمية، والعمل على الظروف المعيشية للمواطنين في هور رجب والمناطق الأخرى".