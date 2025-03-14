السيد الصدر: انتخابك لمن ليس أهلا سيوصلك للفقر والفساد

نيوز ـ سياسة





قال زعيم الشيعي، ، اليوم الجمعة، أنَّ (الانتخاباتِ السياسيةَ) تحتاجُ الى كثرةِ الأصواتِ، فيما اكد ان انتخابك لمن ليس أهلا للانتخاب سيوصلك للفقر والفساد وانتخابك للصالح سينتج عليك الخير الوفير.













وتابع، ان " (الانتخاباتِ السياسيةَ) تحتاجُ الى كثرةِ الأصواتِ.. فإنَّ كثرةَ الأصواتِ للهِ سبحانَهُ وتعالى فيها نتائجٌ وآثارٌ إيجابيةٌ تكامليةٌ بلْ وتُبعدُ الآثارَ السلبيةَ التسافليةَ". وأكد خلال خطبة الجمعة، أن "انتخابك لمن ليس أهلاً للانتخاب سيوصلُك للفقرِ والفسادِ وانتخابُك للصالح سَينتجُ عليك الخير الوفير".وتابع، ان "

