العزم يعلن ترشيح قتيبة غازي لوزارة التخطيط وياسين العيثاوي لوزارة الثقافة

وذكر التحالف في بيان، ورد لـ ، أنه "في إطار استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والمضي في إكمال التشكيلة الحكومية، يعلن تحالف العزم ترشيح غازي لوزارة التخطيط وياسين محمد حمد العيثاوي لوزارة الثقافة".وأكد التحالف أن "اختيار مرشحيه جاء استناداً إلى المعايير التي حدّدها دولة رئيس وفي مقدمتها الكفاءة والخبرة والاختصاص وبما ينسجم مع متطلبات المسؤولية الوزارية وأهمية الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين".وأعرب العزم عن "بالغ شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء على جهوده في استكمال التشكيلة الحكومية وحرصه على مشاركة الكتل النيابية كافة وترسيخ "، مؤكداً "دعمه للبرنامج الحكومي والتزامه بالمساهمة الفاعلة في تنفيذه انطلاقاً من مسؤولية مشتركة في تحقيق الأولويات الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي".