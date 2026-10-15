السفير محمد رضا الحسيني يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية اللبنانية (صور)

وقالت ، في بيان ورد لـ ، إن "السفير ، قدّم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية ، جوزاف ، سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية لدى الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الجمهوري".وأضافت أنه "عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، جرى بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الأخوية التي تجمع الشعبين العراقي واللبناني".ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية، ، ورئيس ، علي فالح ، إلى ، مؤكداً "حرص جمهورية العراق على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع ، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".من جانبه، أكد الرئيس اللبناني حرص بلاده على "تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق وتوطيد أواصر التعاون المشترك"، متمنياً للسفير "التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية".