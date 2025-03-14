السوداني يعلن مقتل والي العراق وسوريا الإرهابي "أبو خديجة"

وقال في تغريدة على اكس، تابعتها نيوز، أنه "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من وقوات ، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية) ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في والعالم".وتابع: "نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".