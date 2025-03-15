خلافاً لـ2017.. لماذا غاب العراق عن الـ43 دولة التي ينوي ترامب "حظرها من السفر لامريكا"؟

وكان قد اصدر في ولايته الأولى عام 2017 حظرا وتقييدا للسفر على مواطني 13 دولة، قبل ان يلغي بايدن قرار الحظر، لكن وفي ولايته الجديدة يعد لقائمة أخرى اكبر بحوالي 3 اضعاف من السابقة وستضم 43 دولة.ومن الملفت ان ظهر في قائمة حظر السفر الأولى خلال ولاية عام 2017، لكنه لم يظهر في هذه القائمة الجديدة الامر الذي يطرح تساؤلات جدية عن الأسباب ربما.لكن بالعودة الى القرار المتخذ في الولاية الأولى لترامب، فان لم يوضع في قائمة الحظر الحمراء بل الصفراء، التي تعطي مهلة لحين تصحيح الإجراءات المتعلقة بزيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، الامر الذي اثار ضجة واسعة حينها لتضطر الإدارة الامريكية حينها الى حذف أساسا من قائمة الحظر.وقالت الإدارة الامريكية حينها ان حذف من قائمة الحظر بعد ان تم ادراجه في المرة الأولى جاء لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وبسبب تعاونها مع في سبيل مكافحة متشددي تنظيم داعش.ولهذا السبب، وبعد تصحيح الإجراءات، يبدو أن ما سرى في 2017 من شروط، سرى الان أيضا ما منع من ظهوره على قائمة الحظر، خصوصا وان الامر التنفيذي الذي قد يوقعه يصنف الدول الـ43 الى 3 أصناف، قائمة حمراء وبرتقالية وصفراء.وتضم الحمراء 11 دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى ، وهي أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.اما البرتقالية، فتضم 10 دول، ستواجه قيوداً مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل، وهي بيلاروس، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان، وتركمانستان.اما القائمة الصفراء فتضم 22 دولة، وهي القائمة التي انضم اليها في 2017 قبل ان يتم حذفه منها، وهذه الدول سيتم منحها 60 يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى، وتتمثل الشروط واوجه القصور بعدم مشاركة معلومات المسافرين الأمنيّة مع ، أو ضعف الإجراءات الأمنية في إصدار جوازات السفر، منح أو بيع الجنسية لأفراد من دول محظورة سلفاً، وتضم القائمة الصفراء "أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، والكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وفانواتو، وزيمبابوي".