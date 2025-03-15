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خلافاً لـ2017.. لماذا غاب العراق عن الـ43 دولة التي ينوي ترامب "حظرها من السفر لامريكا"؟

سياسة

2025-03-15 | 03:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خلافاً لـ2017.. لماذا غاب العراق عن الـ43 دولة التي ينوي ترامب &quot;حظرها من السفر لامريكا&quot;؟
1,718 شوهد

السومرية نيوز

بعد الكشف عن 43 دولة تدرس إدارة ترامب "حظرها من السفر الى الولايات المتحدة الامريكية"، مع غياب العراق منها، أُثير الانتباه الى غياب العراق عن القائمة، خصوصا مع الاحاديث المتزايدة عن "نوايا ترامب" تجاه العراق، في الوقت الذي كان ترامب قد وضع العراق في قائمة حظر السفر خلال ولايته الأولى.



وكان ترامب قد اصدر في ولايته الأولى عام 2017 حظرا وتقييدا للسفر على مواطني 13 دولة، قبل ان يلغي بايدن قرار الحظر، لكن ترامب وفي ولايته الجديدة يعد لقائمة أخرى اكبر بحوالي 3 اضعاف من السابقة وستضم 43 دولة.

ومن الملفت ان العراق ظهر في قائمة حظر السفر الأولى خلال ولاية ترامب عام 2017، لكنه لم يظهر في هذه القائمة الجديدة الامر الذي يطرح تساؤلات جدية عن الأسباب ربما.

لكن بالعودة الى القرار المتخذ في الولاية الأولى لترامب، فان العراق لم يوضع في قائمة الحظر الحمراء بل الصفراء، التي تعطي مهلة لحين تصحيح الإجراءات المتعلقة بزيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، الامر الذي اثار ضجة واسعة حينها لتضطر الإدارة الامريكية حينها الى حذف العراق أساسا من قائمة الحظر.

وقالت الإدارة الامريكية حينها ان حذف العراق من قائمة الحظر بعد ان تم ادراجه في المرة الأولى جاء لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشددي تنظيم داعش.

ولهذا السبب، وبعد تصحيح الإجراءات، يبدو أن ما سرى في 2017 من شروط، سرى الان أيضا ما منع العراق من ظهوره على قائمة الحظر، خصوصا وان الامر التنفيذي الذي قد يوقعه ترامب يصنف الدول الـ43 الى 3 أصناف، قائمة حمراء وبرتقالية وصفراء.

وتضم الحمراء 11 دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، وهي أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
اما البرتقالية، فتضم 10 دول، ستواجه قيوداً مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل، وهي بيلاروس، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان، وتركمانستان.


اما القائمة الصفراء فتضم 22 دولة، وهي القائمة التي انضم اليها العراق في 2017 قبل ان يتم حذفه منها، وهذه الدول سيتم منحها 60 يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى، وتتمثل الشروط واوجه القصور بعدم مشاركة معلومات المسافرين الأمنيّة مع الولايات المتحدة، أو ضعف الإجراءات الأمنية في إصدار جوازات السفر، منح أو بيع الجنسية لأفراد من دول محظورة سلفاً، وتضم القائمة الصفراء "أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، والكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وفانواتو، وزيمبابوي".

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قائمة حظر السفر الى امريكا

العراق وامريكا

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