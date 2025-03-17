رئيس الوزراء يطلق تطبيق "عين العراق"

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان " رئيس اطلق تطبيق "عين العراق" لخدمة التحقق الرقمي، المرتبطة بمديرية الاستجابة السريعة 911".وأضاف ان "هذه المديرية توفر الخدمات الرقمية السريعة للمواطنين باعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".