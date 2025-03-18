السيد الصدر يعلق على ما يجري في غزة

اعتبر زعيم الشيعي ، أن العدود الصهيوني يعاود قصف المدنيين والاطفال بغطاء أمريكي وقح.

وقال في بيان، "اكتفى الكثيرون بالسكوت والتفرج على شهداء وأطفالها ونسائها وهم صرعى بصواريخ الارهاب الصهيوامريكي".

وأضاف أن "كل ذلك سيسبب ببيع فلسطين مرة أخرى لتتمدد الصهيونية في الاراضي الاسلامية والعربية بكل سهولة".

أدناه نص بيان ..