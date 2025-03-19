السامرائي يستقبل الأعرجي ويشدد على ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية لحماية العراق

وقال مكتب في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد، مستشار ، قاسم ، حيث جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلاد، والتحديات الراهنة، وسبل تعزيز الاستقرار الوطني من خلال التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين القوى السياسية والمؤسسات الأمنية لضمان أمن المواطن، وتعزيز الاستقرار في جميع المحافظات"، مشدداً على "ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية إلى حماية من التهديدات الداخلية والخارجية".من جانبه، استعرض آخر التطورات في المشهد الأمني، مؤكداً أن "التعاون بين القوى السياسية والأمنية ضرورة لضمان بيئة مستقرة وآمنة"، بحسب البيان.