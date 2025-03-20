السامرائي يهنئ الكرد بأعياد نوروز

وقال تغريدة له، إنه "بمناسبة حلول عيد ، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكردي العزيز وجميع مكونات الشعب العراقي، سائلين الله تعالى أن يعم والسرور جميع أبناء الوطن، وأن يكون هذا العيد بداية لعام جديد يحمل الخير والسلام للجميع".