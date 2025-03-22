الأعرجي يؤكد ضرورة إحياء المسرح الهادف وتشجيع ودعم الأعمال التي تعزز تماسك المجتمع

وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي اليوم مستشار لشؤون المشاريع، الكرعاوي، ومجموعة من الفنانين من كادر المسرحية التوعوية (ولد ناس) وهي أحد مقررات اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف في مستشارية ، والتي عرضت في وستعرض تباعا في محافظات أخرى".وأضاف المكتب، أن "الأعرجي، ثمن جهود كادر المسرحية التي تناولت موضوع مكافحة والظواهر السلبية في المجتمع"، مشيرا إلى "ضرورة إحياء المسرح الهادف وتشجيع ودعم الأعمال الفنية التي تعزز قيم التعايش السلمي والتماسك المجتمعي".