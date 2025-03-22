العراق يدعو لتطوير آليات العمل العربي المشترك

دعت العراقية، السبت، الى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، في الذكرى الثمانين لتأسيس ، يؤكد ، بصفته أحد الدول المؤسسة، التزامه بمبادئ الجامعة ودعم جهودها في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

واشادت الوزارة بـ"الدور المهم الذي تضطلع به الجامعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية"، داعية إلى "تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز مكانة ويحقق تطلعات شعوبها".



وأكدت الوزارة "تطلعها إلى مستقبل أكثر تعاوناً بين ، واستعداد جمهورية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الجامعة وترسيخ العمل العربي المشترك".