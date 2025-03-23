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السوداني يعلن قرب توزيع قطع أراضٍ سكنية في بغداد
سياسة
2025-03-23 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,313 شوهد
أكد رئيس الوزراء
محمد
شياع
السوداني
، الأحد، حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية، فيما أشار الى قرب توزيع قطع أراضٍ سكنية في النهروان جنوب شرقي بغداد.
وقال مكتب
السوداني
في بيان، "شارك رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
محمد
شياع
السوداني
، اليوم الأحد، الضباط والمقاتلين في مقرّ قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب، مائدة إفطار شهر رمضان الفضيل".
واستذكر
السوداني
"بطولات وتضحيات
جهاز مكافحة الإرهاب
البطل، الذي كان النواة الأولى لقيادة العمليات الخاصة التي نفذت عمليات نوعية مازالت مستمرة بالقصاص من الإرهابيين"، مشيداً بـ"العملية التي تمكنت فيها قوات الجهاز من القصاص من الإرهابي المدعو أبو خديجة، والتي تفتخر بها جميع المؤسسات الأمنية".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء تأكديه "حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن التقييمات الدولية للجهاز خير دليل على مكانته، ومهمتنا الحفاظ على هذه المرتبة، مع الجهوزية والاستعداد والتخطيط الدائم لمواجهة ما تبقى من فلول وخلايا
داعش
المندحرة، ولتحقيق الغرض الذي شُكل من أجله الجهاز وهو مواجهة الإرهاب.
وشدد
السوداني
على "ضرورة ضمان حقوق عوائل الشهداء وحصولهم على جميع مستحقاتهم، والتواصل مع ذويهم في كل مناسبة، وهو جزء بسيط من الوفاء لهذه التضحيات الغالية"، كما شدد على رعاية جرحى الجهاز، وتجاوز أي معوقات تعطل الحصول على استحقاقهم.
ولفت الى أن "تضحيات الجهاز وتصديه للإرهاب بالمشاركة مع بقية
الأجهزة الأمنية
أكسبته خبرة عالية، وتقدم الصفوف الأولى في قوات مكافحة الإرهاب بالمنطقة"، مضيفا "نريد من قيادة
جهاز مكافحة الإرهاب
الاهتمام بالمنتسبين من خلال تأمين الحقوق والسكن، وفي تنفيذ الواجبات".
وتابع
السوداني
"الحكومة تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والتجهيزات؛ لكي يكون المنتسب قادراً على تنفيذ المهام الموكلة إليه بالشكل المطلوب"، معتبرا أن "جهاز مكافحة الإرهاب قطع شوطاً مهماً في تأمين سكن لمنتسبيه، وسيتم توزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة قريباً في النهروان".
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