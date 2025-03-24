الجامعة العربية تشيد بجهود العراق في تعزيز العمل العربي

وقالت العراقية في بيان، "أجرى نائب ووزير الخارجية حسين، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لجامعة أحمد أبو الغيط، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الدول العربية".

وأعرب أبو الغيط عن "تقديره لدعم لجامعة في مختلف المجالات"، مشيداً بجهود في تعزيز العمل العربي المشترك.

كما ناقش الجانبان أبرز الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأكد الطرفان على "أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة"، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز التعاون العربي المشترك.