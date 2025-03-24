حمودي: أمن العراق موضع إجماع دولي

اعتبر رئيس الإسلامي الشيخ همام حمودي، الاثنين، أمن موضع إجماع دولي، معربا عن تطلعه لدور روسي اكبر.

وقال مكتب حمودي في بيان، "استقبل الشيخ د. همام حمودي السيد اليبروس كوتراشيف سفير لدى ، وبحثا علاقات البلدين وسبل تعزيزها والمواقف تجاه أحداث المنطقة وأهمية دعم فرص استقرارها".

وأكد حمودي أن "أمن واستقرار موضع اهتمام وإجماع دولي"، مشيرا الى أن "حالة الانسجام الوطنية وحرص الجميع على النأي بالعراق من أي صراعات، وبناء سياسة خارجية متوازنة، عززت الثقة بالبلد وشجعت على اغتنام الفرص فيه".



وأشار إلى أن "الوضع الحرج في ، والتصعيد العسكري الصهيوني يمثلان مصدر قلق، ويتطلبان جهد دولي حقيقي"، داعيا إلى "دور اكبر، وإلى انفتاح أوسع باستثماراتها في العراق".