الأردن عبر السومرية نيوز: مستعدون لتزويد ما يثبت فبركة الفيديو المسيء للعراقيين

وقال السفير الاردني في الطراونة لـ ، ان "التحقيقات التي أجريت على الفيديو المسيء للعراقيين ومن مختلف الزوايا للتصوير اثبتت بشكل قاطع بالنسبة لنا في وبالتعاون مع فنيين ومختصين ان الفيديو مفبرك وتقصد الإساءة للعلاقة المتميزة والتاريخية والمتجذرة بين المملكة الأردنية والعراق الشقيق"، مبينا "اننا نعتبر هو سند للمملكة الأردنية، والأخيرة تعتبر العراق ذخر".وأضاف انه "لا يمكن لاي احد التقصد بالاساءة ويؤثر على العلاقة التاريخية الممتدة شعبيا والتي تحمل كل معاني الاحترام والتقدير المتبادل"، مشيرا الى ان "مثل هذه المحاولات البائسة واليائسة والمضللة من بعض الجهات التي تستهدف علاقة العراق والأردن الأخوية، غير مقبولة".واكد ان "التحقيقات والمتابعات جارية لمتابعة الجهات التي تقف وراء فبركة الفيديو"، لافتا الى ان "الفيديو مفبرك ويهدف للإساءة، ونحن على استعداد للتزويد بما يثبت فبركة الفيديو".وبين ان "العلاقات الأردنية العراقية لن تمسها مثل هذه المحاولات اليائسة"، موضحا ان "نائب / وزير الخارجية تحدث مع نائب ووزير الخارجية العراقي واكدا ان العلاقة بين البلدين تاريخية ولن تمسها هذه المحاولات ابدا".وبين ان "محبة دائما للعراق موجودة وهناك احترام وتقدير متبادل"، موضحا "ليس من عاداتنا وشيمنا العربية أي إساءة لاي شخص".