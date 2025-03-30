السيد الصدر مهنئا بالعيد: أسأل اللّه أن يكون بلا ضعف

هنأ زعيم التيار الوطني الشيعي السيد ، بعيد الفطر المبارك، داعيا أن يكون عيد بلا ضعف.

وقال في بيان، "أسأل اللّه بقلب خاشع وعقل طائع.. أن يكون عيد بلا ضعف ولا استكانة ولا تطبيع".

وأضاف "وأن تكون حرّة أبيّة غير سبيّة.. وأن تكون الشعوب بكرامة أبيّة للضيم ولا سيما أهلنا في وسوريا واليمن بلا إرهاب صهيو إمريكي"، مشددا بالقول "وأن ينعم عراقنا الحبيب بالإصلاح والأمان بلا سلاح منفلت.. والسلام ختام".



