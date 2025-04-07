مطالبات بتشكيل لجان تحقيقية وفتح ملفات عقود التسليح والتجهيز بوزارة الدفاع

وقال وتوت في حديث لـ ، إن "الفساد في عقود سابقا وقبل ان يصبح هو رئيس هيئة التسليح والتجهيز، كان يُعد من أبرز المشكلات التي تواجه منذ سنين طويلة".وأضاف وتوت، أن "هناك حالات فساد في صفقات وعقود تسليح وشراء المعدات العسكرية التي تُبرمها الوزارة، وأحيانا يكون إتمام هذه الصفقات بأسعار مبالغ فيها أو دون تحقيق الشفافية اللازمة ما يؤدي إلى إهدار المال العام".وتابع عضو الدفاع النيابية، أنه "في بعض الحالات يتم توقيع عقود مع شركات وهمية أو غير مؤهلة لتوريد معدات عسكرية، كما يتم أحيانا دفع رشى للمسؤولين في الوزارة لتوقيع عقود مع شركات معينة مقابل عمولات".وأشار وتوت الى ان "بعض المعدات العسكرية التي يتم استيرادها لا تصلح للاستخدام الفعلي أو تكون دون المواصفات المتفق عليها "، لافتا الى ان "هناك جهات تتستر على هذا الموضوع مما يعرقل فتح هذه الملفات واحالتها الى القضاء".وطالبت عضو الدفاع النيابية، بـ"تشكيل لجان تحقيقية تضم وهيئة النزاهة لفتح ملفات عقود التسليح والتجهيز".