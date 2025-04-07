الأعرجي يبحث مع رئيس الصليب الأحمر تعزيز الجهود الإنسانية في العراق

وذكر مكتب الاعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء استعرض عمل البعثة ودورها الإنساني في قطاع بشكل عام وجمهورية بشكل خاص".وأضاف، انه "تم استعراض التحديات التي تواجه عمل البعثة في قطاع ، وكذلك عمل ونشاط البعثة في ودور في تسهيل وإنجاح عملها ".وأكد ، أن "مايجري في غزة من قتل للمدنيين والأطفال يشكل خرقاً للقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "العراق مهتم جداً بحماية المدنيين".وتابع، ان "نسخة من إستراتيجية حماية المدنيين التي أطلقها رئيس ، إلى رئيس عمليات للشرق الأدنى والأوسط، من أجل الاطلاع عليها".