السوداني يترأس "جلسة صباحية" لمجلس الوزراء

وقال اعلام في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء يعقد جلسة برئاسة رئيس لاستكمال أعمال المجلس ومقرراته".وكان قد عقد يوم امس جلستيه الـ13 و14 وذلك تعويضا عن جلسة المجلس التي لم تعقد خلال عيد الأسبوع الماضي.