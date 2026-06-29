بيان من السيد الصدر على حملة الاعتقالات ضد الفاسدين

وقال في تدوينة على منصة (X)، وتابعتها ، إن "ما قام به رئيس الأخ من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها، تلك الحملة التي أعادت الأمل في قلوبنا وقلوب الشعب العراقي بعد أن الفاسدون على مقدّراته".وأشاد السيد "بدور القضاء العراقي والقوات الأمنية البطلة ولا سيما قوات مكافحة الإرهاب والفساد".وأشار السيد الصدر، الى أنه "دعماً وتشجيعاً للحملة الإصلاحية هذه، على أئمة صلاة الجمعة قيادة وقفة سلمية في يوم الجمعة القادمة ترفع فيها رايات سيّد الإصلاح الإمام الحسين (ع) وفي شهر الإصلاح محرم الحرام وأعلام حصراً لا غي"، مختتماً أنه "فجزيتم عنا وعن الوطن خير الجزاء".