الحلبوسي يبحث مع سفيري إسبانيا وإيطاليا العلاقات الثنائية والإجراءات الحكومية الأخيرة

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، ان " تقدم استقبل، اليوم الأربعاء في لقاءين منفصلين، كلاً من السفيرة اليثيا ريكوبيريث، والسفير الإيطالي نيكولو ".وأضاف انه "تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية، وبما يخدم المصالح المشتركة"، لافتا الى ان "اللقاءين تناولا الإجراءات الحكومية الأخيرة في إطار الإصلاح ومكافحة الفساد وحماية المال العام، والإشادة بهذه الخطوات التي تعزِّز ثقة المواطن بمؤسَّسات الدولة".