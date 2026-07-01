الإعمار والتنمية: حكومة السوداني طرحت تعديلاً وزارياً شمل 6 وزراء ورفض من قبل الكتل

وقال المتحدث الرسمي للائتلاف في بيان ورد لـ ، ان "حكومة سبق لها أن طرحت تعديلاً وزارياً شمل 6 وزراء، حيث رفض التعديل من قبل الكتل السياسية في حينها"، مشيرا الى انها "أحالت خمسة وزراء إلى القضاء، إلا أن ظروفها لم تكن توفر الغطاء السياسي الكافي لاستكمال مسار الإصلاح".وأضاف ان "الحكومة الحالية برئاسة تمتلك تفويضاً سياسياً أوسع"، معربا عن دعم "الائتلاف الكامل لاستثمار هذا التفويض بفتح جميع ملفات الفساد دون استثناء أو انتقائية، وترك الفصل فيها للقضاء العراقي".