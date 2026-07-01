الزيدي يؤكد ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد

أكد ، ضرورة حماية وجود ومحاربة آفة الفساد في .

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وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي عدداً من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكراها السادسة بعد المئة لانطلاقها".

ونقل البيان عن الزيدي تأكيده خلال اللقاء، "أهمية استذكار تلك الأحداث الوطنية التي توجت بثورة العشرين ودورها في بناء الحديثة، واصطفاف القوى الوطنية العراقية خلف فتوى المرجعية الدينية العليا آنذاك، من أجل مصلحة العراقيين وسيادة البلاد".



وشدد على "ضرورة حماية وجود الدولة العراقية، ومحاربة آفة الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب، والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لأداء دورها المشرّف"، مؤكداً على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جنب القانون وبسط سلطته، وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي.



ونوّه إلى أن استذكار ثورة العشرين الخالدة، هذا العام، يتزامن مع أيام محرم الحرام، مما يعضد من حضورها ومكانتها في وجدان الشعب العراقي، لما مثلته من محطة مفصلية في مسيرة نحو الاستقلال وترسيخ إرادته الوطنية.



