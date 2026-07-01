الحلبوسي لأمين مجلس التعاون الخليجي: حريصون على تطوير علاقاتنا مع الخليج

وذكر لرئيس في بيان، أن اللقاء بحث العلاقات بين ودول وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها المجال الأمني.وأكد حرص العراق على تطوير علاقاته مع دول والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما شدد البديوي على دعم العراق وتعزيز الشراكة معه في المجالات كافة.