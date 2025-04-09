أول تعليق من المفوضية بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية

وذكرت الناطقة باسم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد الذي أعلنه اليوم".وفي وقت سابق من اليوم، ذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وذلك خلال جلسته التي انعقدت صباح اليوم لاستكمال أعمال المجلس ومقرراته.