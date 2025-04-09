السوداني يحث "لوك أويل" الروسية على سرعة إنجاز تطوير حقلين نفطيين

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "استقبل رئيس شركة لوك أويل المساهمة الروسية فاغيت الكبيروف، بحضور السفير الروسي في ، وعدد من مسؤولي الشركة في والشرق الأوسط".واطلع ، على "رؤية الشركة وعملها لتطوير الإنتاج في كل من حقل غرب في ، وحقل اريدو المشترك بين محافظتي والمثنى.وأكد على "ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بهذه الحقول، من أجل توفير النفط الخام وكذلك الغاز الطبيعي الذي سيتم تجهيزه للمحطات الكهربائية".واستعرضت الشركة، وفق البيان، "أبرز المشاكل والتحديات التي تعترض سير تنفيذ مشاريعها في ، حيث وجه رئيس بمعالجتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".