جدول أعمال مجلس النواب ليوم الإثنين

ويتضمن جدول الأعمال خمس فقرات رئيسية، أبرزها التصويت على استحداث محافظة في جمهورية .كما سيصوّت المجلس على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020.ويتضمن الجدول أيضًا تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح وتحسين البيئة، إضافة إلى تقرير ومناقشة انضمام جمهورية إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء من اتفاقية لقانون البحار.ويُختتم جدول الأعمال بتقرير ومناقشة مقترح تعديل وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.