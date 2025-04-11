الشرع يؤكد لبارزاني: نرغب بعلاقات قوية مع العراق

وبحسب البيان، فقد بحث اللقاء مستقبل علاقات مع وإقليم على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وأكد على ضرورة محاربة خطر .

وعبر الشرع عن رؤيته لسوريا لتكون شاملة لكل المكونات وتكون بلدا لكل المواطنين والطوائف ويحمي الدستور حقوقهم.

وأضاف البيان أن رئيس أشاد بآراء الرئيس السوري، مؤكداً على أهمية السلام والاستقرار في البلاد والحل السياسي للمشاكل بما يضمن حقوق كافة المكونات وخاصة الشعب الكوردي في سوريا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد أكد الشرع رغبة بلاده في إقامة علاقات قوية مع العراق وإقليم كوردستان بما يخدم مصالح الجانبين ويساعد في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وناقش اللقاء أيضا الأزمة الإقليمية وتداعياتها على العراق وسوريا.