حديث أمريكي عن هدف المحادثات مع إيران

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، السبت، عن هدف المحادثات مع التي جرت اليوم في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا الى أن الملف النووي هو اكبر ملف في المفاوضات.

وقال ابو خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه الفضائية، إن "قدرات في الشرق الأوسط تقلصت"، موضحا أن " تحاول التفاوض مع إيران بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أن "الملف الصيني لدى أمريكا هو الملف الأكبر وهو يشكل الضغط على السياسة الامريكية"، مشددا بالقول " تعتمد على الشرق الأوسط بشكل كبير".

وتابع ان "الملف النووي هو اكبر ملف في هذه المفاوضات وهو اكبر من الملفات الأخرى"، مضيفا "الجلوس على طاولة المفاوضات تطور إيجابي".

وعقد ممثلون من وإيران اجتماعا في عُمان، اليوم السبت، لبحث سبل حل الأزمة النووية.

وأعلنت إيران، السبت، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين وواشنطن استمرت ساعتين ونصف وشهدت تبادل الرسائل بين الطرفين أربع مرات، فيما وصفت المفاوضات بأنها إيجابية وبناءة.

وبحسب وسائل إعلام، فان "رؤساء وفدي إيران وأمريكا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية قبل مغادرة مقر المحادثات، وتبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية".



