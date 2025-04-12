العراق يرحب ببدء المباحثات بين إيران والولايات المتحدة

رحبت ، السبت، ببدء المباحثات الإيرانية - الأمريكية في سلطنة عُمان، معربة عن أملها في أن تُفضي إلى نتائج إيجابية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية ببدء المباحثات الإيرانية - الأمريكية في سلطنة عُمان الشقيقة، وتُثمن المؤشرات الإيجابية التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الحوار بين الجانبين".

وأكدت الوزارة "موقف العراق الثابت الداعم للدبلوماسية والحلول التفاوضية، باعتبارها السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".



وأضاف البيان "تعرب عن أملها في أن تُفضي هذه المباحثات إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب، تُسهم في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز الأمن والسلام".

وعقد ممثلون من وإيران اجتماعا في عُمان، اليوم السبت، لبحث سبل حل الأزمة النووية.