حزمة قرارات برلمانية وكتاب من التربية.. أنباء سارة للكوادر التربوية (وثيقة)

وبحسب كتاب صادر عن ، وجّه وزير التربية إبراهيم نامس لجبوري، للتربية كافة بـ "تشكيل لجان عليا لإنشاء الاحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية في والمحافظات".واوضحت الوزارة أن ذلك بناء على مخرجات جلسة الثالثة عشرة، التي أصدر فيها العراقي جملة قرارات تتعلق بالتربويين منها إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، "على أن يتم إشراك نقيب المعلمين العراقيين ورئيس فرع في كل محافظة في اللجنة".في المقابل، أعلن رئيس ، ، اليوم، إقرار البرلمان حزمة تشريعية داعمة للتربويين، هي:فيما يلي نسخة من توجيه الوزارة: