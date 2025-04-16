السامرائي وبارزاني يشددان على ضرورة تحصين الساحة العراقية من تداعيات الصراعات الخارجية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " التقى ، اليوم في مصيف ، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الوطنية، وفي مقدّمتها أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية، بما يضمن استقرار البلاد ويحفظ توازنها الوطني، ويحقق تطلعات الشعب العراقي في الإصلاح والخدمات".وأضاف المكتب، أن "الجانبين تطرقا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين حكومتي وإقليم ، والعمل على حلّ الإشكاليات العالقة ضمن الأطر الدستورية، بما يعزّز وحدة الصف الوطني، ويُسهم في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات، بعيداً عن أي نهج إقصائي".وتابع المكتب، أن "اللقاء ناقش التطورات الأمنية الإقليمية وتداعياتها على ، حيث شدد الطرفان على ضرورة تحصين الساحة العراقية من تداعيات الصراعات الخارجية، وتحييد البلاد عن سياسة المحاور، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار من خلال وحدة الموقف الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية".