"فكرة في رأس بافل".. الكرد يخوضون الانتخابات العراقية القادمة بقائمة واحدة

ونقلت وسائل إعلام عن قوله وتابعته ، إن "مباحثاتنا مع الحزب الديمقراطي (بشأن تشكيل حكومة الإقليم) جيدة ومستمرة، وقد اتفقنا على المبادئ الأساسية للحكم، وسننتقل لاحقاً إلى بحث التفاصيل الدقيقة."وأضاف أن "الأمر الأكثر إيجابية هو أنني التقيت عدة مرات مؤخراً"، مبيناً أن "هناك تفاهم أكبر يتبلور من خلال هذه اللقاءات."وأشار طالباني إلى "أهمية توحيد الصف الكردي في الانتخابات النيابية المقبلة"، داعياً إلى "تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم الأطراف الكردية كافة".ولفت إلى "نيته مناقشة هذا الملف بشكل مباشر مع في اجتماعهما القادم".وخاض الحزبان الكرديان الرئيسان، والديمقراطي الكردستاني جولات مفاوضات عدة حول تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم دون نتائج نهائية معلنة بعد.ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العامة في في 11 تشرين الثاني 2025.