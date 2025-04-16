نائب ينتقد حكومة إقليم كردستان: لم تلتزم ببنود الموازنة

وقال الفارس في حديث لـ ، "حتى هذه اللحظة حكومة لم تلتزم بأي بند من بنود قوانين الموازنة السابقة ولا قانون الموازنة الثلاثية لهذه السنة".

وأضاف "بنفس الوقت ومع شديد الأسف حتى وأن تم تعديل قانون الموازنة مؤخرا بطلب من حكومة وهذا ما حصل بتعديل سعر بيع البرميل وإنتاجه بسعر بستة عشر دولارا".

ولفت الفارس الى أن "حكومة الإقليم ترفض التعاون مع في وضع اتفاق استراتيجي لحل المشاكل الواقعة بين الإقليم والمركز"، مضيفا "الإقليم يعتبر مصدرا من مصادر تهريب النفط العراقي".