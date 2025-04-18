نائب سابق: تحويل الزبير لمحافظة مشروع خبيث للاستيلاء على نفطها

وقال في تسجيل صوتي حصلت عليه إن " جزء أصيل من ، وهذا القضاء سكنته القبائل العربية قديماً واستطاع أبناؤه رسم مقومات نهضة بصرية حديثة وجديدة، أما الريضة المقدمة من أعضاء في البرلمان لتحويله إلى محافظة فهي جهل بالتاريخ أو أن هؤلاء لديهم روح وطنية مفعمة بحيث يقسمون محافظات ".

وتساءل: "هل يمكن تقسيم إلى محافظة ومحافظة ؟ وهل يمكن تقسيم إلى محافظتين، ومن يجرؤ على تقسيمها؟".

وخاطب التميمي الموقعين على عريضة طلب تحويل الزبير إلى محافظة قائلاً: "كيف تتجرؤون على البصرة؟"، عاداً أن "الهدف من هذا المشروع هو الاستيلاء على النفط وعقود المشاريع والاستثمارات".

وحث "كل الشرفاء الذين عاشوا في الزبير وكذلك الساكنين فيها قبل الفتح الإسلامي للوقوف ضد هذا المشروع الخبيث الذي سنقف ضده مهما كان صاحبه".

يذكر أن ناشطين في الزبير دعوا سكان القضاء إلى التظاهر يوم غد السبت للمطالبة بتحويل المدينة إلى محافظة وتأييد الطلب النيابي بهذا الشأن، وذلك بعد تصويت على استحداث محافظة في الأيام الماضية.