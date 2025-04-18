السوداني يبحث مع السيد الحكيم ملف الانتخابات

وذكر بيان لمكتب ، ان " اللقاء شهد التباحث في أهم الملفات والقضايا الوطنية والإقليمية ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات والمجالات، بما يضمن العمل على إدامة التنمية وتقديم الخدمات".وجرى التأكيد على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وأهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة لتكون النتائج المعبرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، ولإكمال خطط الإعمار والبناء في عموم مناطق البلاد".